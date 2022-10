Lukashenko e Putin acordam criar destacamento de agrupamento regional conjunto de tropas, diz mídia

“Devido ao agravamento nas fronteiras ocidentais do Estado Aliado [União entre a Rússia e Belarus], concordamos implantar um agrupamento regional da Federação da Rússia e da República de Belarus. Tudo em conformidade com nossos documentos. Se o nível de ameaça atingir o nível atual como agora, começaremos a utilizar o agrupamento do Estado Aliado. Devo informar que a formação deste agrupamento já começou. Já está em andamento há dois dias. Foram dadas as minhas instruções para começarmos a formar este agrupamento“, disse Lukashenko nesta segunda-feira (10) à agência estatal Belta.