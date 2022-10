Reino Unido considera reprimir a cannabis – The Times – CMIO

A secretária do Interior Suella Braverman é supostamente a favor da atualização da maconha para uma droga classe A, semelhante à heroína e cocaína

A secretária do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, está considerando atualizar a cannabis de uma droga Classe B para uma droga Classe A. A medida colocaria a maconha no mesmo nível de cocaína, ecstasy, heroína, LSD, cogumelos mágicos e metanfetamina cristal.

De acordo com o Times, que cita uma fonte não identificada “familiarizado com o pensamento de Braverman”, a autoridade disse a seus aliados que ela está no “mesmo lado” como um grupo de policiais conservadores e comissários de crime que recentemente pediram uma repressão à cannabis.

Se atualizado para a Classe A, a pena máxima por posse de cannabis aumentaria de cinco para sete anos de prisão, enquanto a pena mais severa por traficar a droga aumentaria de 14 anos para prisão perpétua.

Braverman, que se tornou secretário do Interior do país no mês passado, se opõe fortemente à descriminalização da maconha, argumentando que tal medida enviaria um “cultural” e “político” sinal de que o uso de cannabis é “comportamento aceitável”. Ela também acredita que a droga pode estar ligada a uma série de problemas de saúde, como psicose, câncer e defeitos congênitos.

O Times afirma que Braverman pediu “cica{ing} pessoas” para deter o uso de cannabis e diminuir a popularidade da droga entre os adolescentes. Além disso, o secretário do Interior também planeja reprimir os usuários de drogas de classe média e propôs a introdução de testes aleatórios de drogas nos escritórios e o lançamento de campanhas educativas sobre a ligação entre o uso de cocaína, gangues criminosas e a exploração de jovens.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Casa Branca perdoa infratores de maconha

O Ministério do Interior ainda não fez nenhuma declaração oficial sobre a atualização da classificação da droga, embora se acredite que Braverman esteja atualmente revisando a análise relevante e possa sair com um anúncio em breve.

Na semana passada, o comissário de polícia e crime de Dorset, David Sidwich, informou que os últimos dados de saúde sobre cannabis supostamente provam que é um “porta de entrada” e é o “droga número um” que está enviando jovens para tratamento hoje. O funcionário pediu uma reavaliação das punições relacionadas à cannabis disponíveis para a aplicação da lei.