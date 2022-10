Itália anuncia restrições de aquecimento no inverno — CMIO

O Ministério da Transição Ecológica da Itália assinou esta semana um novo decreto de economia de energia introduzindo limites e restrições mais rígidos para o uso de aquecimento a gás durante o inverno.

De acordo com o comunicado do ministério, o período diário de operação no país será reduzido em uma hora por dia, enquanto a temporada geral de aquecimento no inverno será reduzida em 15 dias, “adiar a data de ativação em oito dias e antecipar a desativação em sete”.

O decreto também aumentará o limite dos valores de temperatura interna, com as empresas sendo solicitadas a não exceder 18°C ​​(abaixo de 19°C) e os cidadãos privados tendo que definir seu aquecimento em um máximo de 19°C (abaixo de 20°C).

As novas restrições não se aplicam a “locais de culto, creches, jardins de infância e piscinas” nem para “edifícios cujos sistemas de aquecimento dependem de fontes de energia renovável”, disse o ministério.

Acrescentou que “Em caso de condições climáticas particularmente severas, as autoridades locais manterão o poder de autorizar o aquecimento fora dos horários estabelecidos no decreto”.

De acordo com um estudo do regulador nacional de energia ENEA, citado pelo The Local Italy, as novas restrições podem permitir que o país economize até 2,7 bilhões de metros cúbicos de gás durante o inverno.

O novo plano de economia de energia segue uma série de medidas de âmbito nacional que visam enfrentar a crise energética no país. A Itália, juntamente com outros países da UE, vem lutando contra a inflação recorde, impulsionada em grande parte pelos custos de energia. O país depende de importações para quase 75% de sua energia. No início deste ano, importava 40% de seu gás da Rússia, mas em julho suas compras russas caíram para 25% devido a sanções. No mês passado, a Itália perdeu grande parte de seus suprimentos da Rússia quando a Gazprom interrompeu os fluxos através do gasoduto Nord Stream 1 devido a problemas técnicos.

