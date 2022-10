Reino Unido sanciona ‘polícia da moralidade’ iraniana — CMIO

Londres citou a “repressão de mulheres e meninas” ao pronunciar suas restrições às patrulhas de orientação do Irã

O Reino Unido sancionou o Gasht-e-Ershad do Irã, a chamada ‘polícia da moralidade’ responsável por aplicar o código de vestimenta islâmico, acusando a força de “repressão de mulheres e meninas.” Londres também explicou as restrições citando o que chamou de Teerã “violência chocante” infligido a pessoas que protestaram após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial.

Condenando a polícia da moralidade por supostamente usar ameaças de detenção e violência para controlar o comportamento público e o vestuário das mulheres iranianas, Londres prometeu na segunda-feira “aguarde [Iranian authorities] prestar contas.”

Amini foi detida pela unidade policial, cujo nome oficial se traduz em ‘patrulhas de orientação’, no mês passado por supostamente usar seu hijab de forma inadequada. Junto com outros detentos, ela foi levada a uma delegacia de polícia para assistir a uma palestra sobre “valores islâmicos” como é o procedimento operacional padrão.

Imagens de vídeo da estação mostraram Amini desmaiando enquanto estava sob custódia, antes de recuperar a consciência e desmaiar novamente. Ela morreu em um hospital dois dias depois.

Embora sua família tenha afirmado que ela foi espancada, nenhuma dessas brigas aparece nas imagens do circuito interno de TV da delegacia. Amini morreu não por traumatismo contundente, mas por falta de oxigênio no cérebro devido a uma condição subjacente, de acordo com o relatório do legista.

Sua morte, no entanto, desencadeou protestos generalizados, durante os quais cenas de mulheres removendo seus hijabs e cortando o cabelo dominaram as manchetes. As manifestações se transformaram em violência em vários casos, deixando 150 pessoas mortas, segundo o grupo Iran Human Rights.

Desde o pedido inicial pela revogação das coberturas obrigatórias para a cabeça, que são exigidas por lei desde 1983, as demandas dos manifestantes aumentaram para insistir na remoção do líder supremo aiatolá Khamenei.

Teerã culpou os EUA e Israel pela agitação, com seu Ministério de Inteligência acusando-os de “envolvimento direto” na organização dos protestos. Um expatriado iraniano e jornalista que trabalha para a Voice of America Persia, financiada pelo governo dos EUA, afirmou ser “conduzindo” o movimento de protesto, enquanto o National Endowment for Democracy, um recorte da CIA, vem financiando pesadamente a oposição iraniana há anos.