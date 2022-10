EUA criticam OPEP por decisão ‘imprudente’ – CMIO

A medida para cortar a produção de petróleo é “inútil”, disse o chefe do Tesouro ao Financial Times

O chefe do Departamento do Tesouro dos EUA criticou a decisão desta semana da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) de reduzir a produção de petróleo, em entrevista por telefone ao Financial Times.

“A decisão da OPEP é inútil e imprudente – é incerto o impacto que vai acabar tendo, mas certamente, é algo que, para mim, não parecia apropriado, nas circunstâncias que enfrentamos,” A secretária do Tesouro Janet Yellen foi citada como tendo dito.

Washington é “muito preocupado com os países em desenvolvimento e os problemas que eles enfrentam”, incluindo o aumento dos preços dos combustíveis, disse Yellen. Os EUA e os países do Grupo dos Sete (G7) ainda estão debatendo um plano para estabelecer um teto de preço para as exportações de petróleo russo, que está sendo lançado como forma de estabilizar os preços globais dos combustíveis e privar Moscou de receitas para financiar a operação militar na Ucrânia . Ela confirmou que Washington tem grandes esperanças na medida, mas não divulgou novas decisões a respeito.

"Manter os preços baixos é algo particularmente útil para os países em desenvolvimento que sofrem com os altos preços da energia… O presidente tem se concentrado por muito tempo em explorar todas as opções disponíveis para tentar trazer [oil prices] baixa", afirmou ela.













A Opep+ anunciou sua decisão de cortar a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia a partir de novembro no início desta semana. Será a maior redução na produção do grupo desde 2020. O grupo vê o movimento como uma forma de equilibrar o mercado diante do declínio sazonal da demanda, segundo o vice-primeiro-ministro russo Aleksandr Novak, que participou da reunião da Opep+.

Analistas entrevistados pela Bloomberg alertam que o corte na produção pode levar a um salto nos preços do petróleo acima de US$ 100 o barril e forçar os EUA a explorar suas reservas estratégicas.

De acordo com a Bloomberg, a Rússia pode introduzir cortes de produção ainda maiores do que os anunciados pela Opep+ em resposta à introdução de um teto de preço do petróleo pela UE no início desta semana. No entanto, muitos analistas dizem que, dado o aumento dos preços do petróleo, é improvável que os lucros das exportações de petróleo da Rússia sofram mesmo com os cortes na produção.

