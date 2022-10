Ucrânia envia ‘mensagem’ para países africanos — CMIO

O ministro das Relações Exteriores, Dmitry Kuleba, exige que os líderes do continente abandonem sua neutralidade sobre o conflito em seu país

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, pediu à África que apoie Kiev em uma próxima votação da Assembleia Geral da ONU para condenar os referendos do mês passado que resultaram na adesão de quatro novas regiões à Rússia. O diplomata publicou a sua ‘Mensagem às Nações Africanas’ no site do ministério na segunda-feira.

“O apoio de África é necessário agora mais do que nunca”, escreveu Kuleba, revelando que estava interrompendo uma turnê de lobby pelas capitais africanas para voltar para casa após ataques de mísseis russos a Kiev e outras cidades. “nações africanas [must] defender o direito internacional, a integridade territorial e a paz“anexação” dos territórios anteriormente ucranianos, sua mensagem exigia.

O presidente russo, Vladimir Putin, descreveu os ataques de segunda-feira como uma resposta aos ataques ucranianos.terrorismo” contra a infraestrutura de energia russa e a Ponte da Crimeia, entre outros locais. Os mísseis alvejados “Objetos ucranianos de energia e controle militar e comunicações”, danificando as principais instalações de infraestrutura.













Até agora, Kiev teve dificuldade em convencer os líderes africanos de sua luta compartilhada. Suas declarações de que a Rússia estava segurando o continente “refém” e foi de alguma forma responsável pelas sanções impostas pelas nações da OTAN, colocando em risco o suprimento global de alimentos, caíram em ouvidos surdos. Apenas metade das nações africanas apoiou uma resolução da Assembleia Geral da ONU de junho condenando as ações da Rússia na Ucrânia, e nenhuma se juntou às sanções lideradas pelos EUA e Europa.

Em vez disso, o presidente da União Africana, Macky Sall, reclamou que as sanções anti-russas tornaram mais difícil para o continente pagar pelos fertilizantes e grãos de que precisa desesperadamente, enquanto a Europa conseguiu abrir brechas para si mesma.

A ONU planeja votar esta semana uma resolução declarando os referendos e subsequentes “anexação” das quatro regiões pela Rússia ilegítima. A Rússia já pediu uma votação secreta para a votação, citando a forte pressão do Ocidente e da Ucrânia como fatores que provavelmente afetarão o resultado. “Pode ser muito difícil [for dissenters] se as posições forem expressas publicamente”, escreveu o embaixador da ONU Vassily Nebenzia em uma carta ao órgão global.