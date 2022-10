ONU alerta para ondas de calor tornando regiões inteiras ‘inabitáveis’ — CMIO

O aumento das temperaturas está causando catástrofes humanitárias em todo o mundo, afirma um novo relatório

Ondas de calor escaldantes alimentadas pelas mudanças climáticas podem deixar algumas áreas do mundo virtualmente inabitáveis ​​nas próximas décadas, disse a ONU em um novo relatório, alertando que o clima extremo pode levar os países mais pobres à beira do desastre.

Publicado em conjunto pela Cruz Vermelha e pelo Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) na segunda-feira, o documento aponta para a intensificação das ondas de calor em todo o mundo, dizendo que estão crescendo a um ritmo “taxa alarmante” e já “abastecendo catástrofes” Em alguns paises.

“Nas trajetórias atuais, as ondas de calor podem atingir e exceder os limites fisiológicos e sociais nas próximas décadas, inclusive em regiões como o Sahel e o sul e o sudoeste da Ásia”. disse o relatório, dizendo que algumas áreas correm o risco de se tornarem “praticamente inabitável”.

Os impactos incluiriam sofrimento e perda de vidas em larga escala, movimentos populacionais e desigualdade ainda mais arraigada. Esses impactos já estão surgindo.

As cidades altamente populosas estão entre as áreas mais vulneráveis, com a ONU citando um aumento projetado de 700% no número de pessoas urbanas pobres que vivem em “condições de calor extremo” pela década de 2050. Isso poderia tornar algumas regiões “praticamente inabitável”.

“As taxas de mortalidade futuras projetadas por calor extremo são incrivelmente altas – comparáveis ​​em magnitude até o final do século a todos os cânceres ou todas as doenças infecciosas – e incrivelmente desiguais”, disse. disse o relatório, explicando que os mais pobres do mundo sofrerão os piores efeitos das mudanças climáticas.













Temperaturas crescentes e ondas de calor mais frequentes também devem “minar os sistemas agrícolas e pecuários, degradar os recursos naturais, danificar a infraestrutura e contribuir para a migração”, o relatório constatou, observando que as perdas econômicas relacionadas “estresse por calor” excederá US$ 2,4 trilhões em todo o mundo até 2030.

Ondas de calor passadas tiveram consequências mortais, estimando-se que tenham causado mais de 70.000 mortes em excesso na Europa em 2003, e outras 55.000 na Rússia em 2010, segundo estatísticas citadas pela ONU.

O relatório disse “passos agressivos” eram necessários para evitar os piores resultados, insistindo que o “A arena mais importante para a ação é desacelerar e parar as mudanças climáticas.” Afora isso, no entanto, sugeriu fornecer “informações iniciais sobre ondas de calor” ajudar pessoas “tomar medidas oportunas” para se proteger, adaptar novas respostas “acelerando o calor extremo” e investimentos em “alojamento de emergência termicamente apropriado”, entre outras coisas.