Rússia assumirá grande projeto de petróleo — CMIO

O presidente Vladimir Putin ordenou que o Sakhalin-1 seja transferido para uma entidade nacional

O projeto de petróleo e gás do Extremo Oriente Sakhalin-1 da Rússia, atualmente liderado pela Exxon Mobil, com sede nos EUA, será transferido para uma entidade local, de acordo com um decreto assinado na sexta-feira pelo presidente russo, Vladimir Putin.

O decreto obriga o governo russo a formar uma nova entidade legal que assumirá os direitos e responsabilidades do projeto, seus direitos de investidor e seu operador, a subsidiária da Exxon Mobil Exxon Neftegas Limited, que detém uma participação de 30% no projeto. A petrolífera russa Rosneft, a indiana ONGC Videsh e a japonesa SODECO também têm participações no empreendimento. A nova operadora será gerenciada pela subsidiária da Rosneft, Sakhalinmorneftegaz-shelf.

As partes interessadas estrangeiras agora têm um mês para anunciar se desejam manter suas participações na nova empresa. Aqueles que decidirem não fazê-lo receberão uma compensação, que será ajustada pelas possíveis perdas causadas pela interrupção da produção em Sakhalin-1 no início deste ano.

A Exxon Neftegas Limited disse em março que pretendia se retirar do projeto e, em abril, anunciou a introdução de força maior, que paralisou quase completamente a produção de petróleo e gás dos 220.000 bpd que estava extraindo antes do início da operação da Rússia. operação militar na Ucrânia. A Exxon ainda não comentou o decreto Sakhalin-1.













A Rússia usou uma estratégia semelhante no início deste ano para assumir o controle total do Sakhalin-2, outro projeto de petróleo e gás no Extremo Oriente russo, que pertencia parcialmente à Shell do Reino Unido e às japonesas Mitsui e Mitsubishi. Ambas as empresas japonesas concordaram em transferir suas participações no projeto para o novo operador, enquanto a Shell saiu do empreendimento.

Yasutoshi Nishimura, chefe do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, disse no domingo que Sakhalin-1 continua sendo importante para o fornecimento de energia do Japão, embora o país não receba petróleo do local atualmente.

“O Japão é 90% dependente do fornecimento de petróleo do Oriente Médio, mas o projeto Sakhalin-1 é importante em termos de diversificação dos canais de importação e garantia de fornecimento estável. Portanto, gostaríamos de esclarecer as intenções do lado russo e decidir sobre outras ações específicas em estreita consulta com as partes envolvidas”, disse Nishimura no canal de TV NHK.

