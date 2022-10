EUA miram na indústria de chips da China — CMIO

Novas regras de exportação restringem a venda para Pequim de certos semicondutores feitos com tecnologia dos EUA

Os EUA publicaram um novo pacote de restrições à exportação na sexta-feira visando a indústria de semicondutores da China, restringindo ainda mais o acesso do país à tecnologia de chips dos EUA.

O documento, publicado no site do Departamento de Comércio, inclui a proibição de exportar para a China chips fabricados com tecnologia norte-americana e destinados ao uso em inteligência artificial e supercomputadores sem licença de exportação. As novas restrições também limitam a venda de equipamentos e tecnologia de fabricação de chips para empresas chinesas e restringem cidadãos e entidades dos EUA de trabalhar com produtores de chips chineses, a menos que recebam permissão especial.

Algumas das medidas entrarão em vigor este mês. De acordo com o documento, os novos controles de exportação visam “impedir que tecnologias sensíveis com aplicações militares sejam adquiridas por [China’s] serviços militares, de inteligência e de segurança.”

No início do mesmo dia, os EUA também colocaram a YMTC, maior fabricante de chips de memória da China, e 30 outras entidades chinesas em uma lista de “não verificado” empresas, o que significa que as autoridades dos EUA não podem inspecioná-las para conceder licenças de exportação. Isso significa que essas empresas podem mais tarde ser totalmente colocadas na lista negra por Washington, efetivamente impedindo as empresas americanas de fornecer-lhes qualquer tecnologia.













O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, chamou os novos controles de injustos e disse que eles sairiam pela culatra e “ferir os interesses das empresas americanas.”

“Para manter sua hegemonia científica e tecnológica, os EUA têm abusado das medidas de controle de exportação para bloquear e atrapalhar as empresas chinesas… Isso não apenas prejudicará os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas, mas também os interesses das empresas americanas. . Isso prejudicará o intercâmbio internacional de ciência e tecnologia e a cooperação comercial, e será um golpe para as cadeias industriais e de suprimentos globais e a recuperação econômica mundial”, disse o porta-voz a repórteres no sábado.

Enquanto isso, Taiwan, lar da maior fabricante de chips terceirizada do mundo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing, sinalizou que cumprirá os novos controles de exportação dos EUA direcionados à China, seu maior parceiro comercial.

“A indústria de semicondutores de Taiwan há muito atende clientes globais e atribui grande importância ao cumprimento das leis… Além de cumprir as leis e regulamentos nacionais, também cooperará com as necessidades de clientes internacionais que fazem pedidos e as normas dos clientes em seus países,” O Ministério da Economia de Taiwan disse em um comunicado em resposta ao anúncio dos EUA, conforme citado pela Reuters.

