Dezenas de milhares de empresas alemãs poderiam falir em meio à crise energética

“Se os preços da energia não caírem significativamente, as luzes se apagarão em dezenas de milhares de empresas do país em seis meses, no máximo”, disse na sexta-feira (7) Peter Adrian ao jornal Rheinische Post.

Na terça-feira (4) o jornal Financial Times relatou, citando Hendrik Neumann, diretor técnico da operadora de eletricidade alemã Amprion, que Berlim poderia reduzir temporariamente as exportações de eletricidade para a França e outros países europeus durante o inverno europeu, no final deste ano e início do próximo.