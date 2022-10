As áreas recém-juntadas adicionarão milhões de toneladas à colheita anual de grãos, diz o Ministério da Agricultura

A colheita de grãos da Rússia aumentará em cerca de 5 milhões de toneladas por ano devido à adesão de antigos territórios ucranianos, disse o ministro da Agricultura, Dmitry Patrushev, a repórteres na semana passada.

“Você sabe, há realmente muita terra arável lá. É importante organizar um processo de produção normal. Levando em conta toda essa terra cultivável, acho que conseguiremos colher cerca de 5 milhões de toneladas de grãos. Eu também acho que vamos introduzir outras culturas,” Patrushev foi citado como tendo dito.

Ele observou que as autoridades estabeleceram com sucesso cadeias logísticas de e para as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk e regiões de Kherson e Zaporozhye, e certos produtos da área já são fornecidos à Rússia, incluindo vegetais. Enquanto isso, alguns dos produtos cultivados para processamento são fornecidos a esses territórios.

“O complexo agroindustrial é ali fortemente desenvolvido; Acho que vai continuar se desenvolvendo… Vamos melhorar as formas de interação com os novos assuntos”, observou o ministro.

Segundo dados da agência de estatísticas russa Rosstat, a colheita de grãos em 2021 foi de aproximadamente 121 milhões de toneladas. A produção de grãos deste ano deve atingir um recorde de 150 milhões de toneladas, disse o presidente Vladimir Putin na semana passada, citando dados preliminares sobre as safras.

A Rússia se tornou o maior exportador mundial de grãos nos últimos anos. O país já entregou cerca de 8,3 milhões de toneladas de grãos para o mercado externo em 2022, e espera fornecer cerca de 50 milhões de toneladas no total.

