FMI: custo das importações de alimentos vai impactar em US$ 9 bilhões os países em desenvolvimento

“Levamos a sério a questão da comida. Por quê? Porque você morre quando a comida não está disponível. Essa não é uma pergunta trivial. E identificamos um déficit de cerca de US$ 9 bilhões [aproximadamente R$ 46,8 bilhões] em termos de cobertura do balanço de pagamentos apenas para isso, e agora nós estamos analisando, é claro, o impacto da energia nos países em desenvolvimento”, disse a chefe do fundo durante uma discussão conjunta com o presidente do Banco Mundial, David Malpass.