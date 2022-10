O presidente sérvio Vučić pediu para proteger o sistema de transporte de gás do país

BELGRADO, 10 de outubro – RIA Novosti. O presidente sérvio Aleksandar Vučić, à luz dos relatos de ameaças ao gasoduto Turkish Stream, pediu ao Ministério da Administração Interna e aos serviços especiais que reforcem a segurança do sistema de transporte de gás do país (GTS).

Na segunda-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, em uma reunião operacional com membros permanentes do Conselho de Segurança, disse que o regime de Kyiv estava tentando explodir uma das seções do sistema de transmissão de gás Turkish Stream.