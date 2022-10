EUA bloqueiam ajuda humanitária à população da Síria, critica Ministério da Defesa da Rússia

“A chamada ‘coalizão antiterrorista internacional’, liderada pelos EUA, continua bloqueando a implementação da missão humanitária conjunta do Centro Russo de Reconciliação para a Síria […] na cidade de Al-Hasakah, onde um rápido crescimento de doenças devido a um surto de cólera e à situação trágica dos residentes do Bairro Governamental conduziu a uma situação humanitária difícil”, explicou Egorov, do Ministério da Defesa russo, em um briefing.