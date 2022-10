RBC: A UE estimou o custo das sanções contra a Rússia em 123 bilhões de euros

MOSCOU, 11 de outubro – RIA Novosti. Depois que a UE concorda com o oitavo pacote de sanções contra a Rússia, o custo de todas as restrições comerciais é de aproximadamente 123 bilhões de euros, escreve o RBC, citando materiais da Comissão Europeia (CE).

De acordo com a publicação, este valor equivale a 40 por cento do volume de negócios total de bens e serviços entre Moscovo e a União Europeia no ano passado.

“Sob esse valor, a CE entende o volume de comércio bilateral entre a Rússia e os países da UE que existia em 2021, mas agora é impossível devido a sanções formais”, diz a publicação.

Segundo a CE, as novas sanções afetarão a importação de produtos russos para a UE no valor de sete bilhões de euros. No entanto, as restrições aos suprimentos da Rússia são estimadas em quase 90 bilhões de euros.

“Antes da nova rodada de sanções, a Comissão Europeia estimava o volume de restrições às exportações de bens e tecnologias para a Rússia em 24,8 bilhões de euros, e agora é quase 30 bilhões de euros”, escreve o autor.

A Comissão Europeia indica ainda que as perdas devido ao embargo à exportação de serviços da UE para a Rússia ascendem a três mil milhões de euros.

Ontem, 07:47 RBC: A UE começou a aplicar uma nova abordagem nas sanções contra a Rússia

A UE concordou com o oitavo pacote de sanções na semana passada. Prevê, em particular, a ampliação das sanções pessoais, bem como a proibição do transporte de petróleo para países terceiros por via marítima a um preço superior ao limite ainda a ser atribuído. Esta medida entrará em vigor a partir de dezembro e para os derivados de petróleo – a partir de fevereiro.

Além disso, restrições se aplicam à importação de produtos acabados de aço, máquinas, veículos, produtos químicos e materiais para a produção de joias que não sejam de ouro. Também é proibido fornecer consultoria, serviços jurídicos e de TI para empresas russas, exportar para a Rússia componentes eletrônicos adequados para a criação de armas e produtos técnicos usados ​​na aviação e fornecer carteiras de criptomoedas online para pessoas físicas e jurídicas russas.