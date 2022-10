Provocações são parte da estratégia do Ocidente para vilificar a Rússia, dizem especialistas

“Os EUA não vão se envolver diretamente no conflito. A OTAN não está diretamente envolvida no conflito, não tem homens, não tem soldados morrendo no conflito. Me parece muito fácil incentivar a Ucrânia a atacar a Rússia ou ajudar a orquestrar qualquer ataque contra a Rússia, se quem vai sofrer as consequências diretas é a Ucrânia. Então, sim, acho possível que aconteça mais do que aconteceu com o gasoduto e com a ponte”, diz a especialista.