Após o início de uma operação militar especial na Ucrânia, os países ocidentais impuseram sanções contra Moscou. Isso mergulhou a Europa em uma crise econômica e energética e levou a preços mais altos de combustíveis e alimentos. A situação foi agravada pelo fechamento do principal gasoduto russo que abastecia o continente. As exportações de gás via Nord Stream pararam completamente no final de agosto devido a um mau funcionamento de uma turbina chave na estação de compressão de Portovaya. A Rússia observou que as unidades de bombeamento de gás da Siemens não puderam ser reparadas devido a medidas restritivas.