Nova York declara estado de emergência — CMIO

Com milhares de imigrantes sendo transportados de ônibus do sul, o prefeito culpou a ‘política’ pela crise

O prefeito de Nova York, Eric Adams, declarou estado de emergência de 30 dias na sexta-feira em meio à crise migratória, acrescentando que o novo influxo custará à cidade US$ 1 bilhão. A medida ocorre quando vários estados dos EUA estão enviando milhares de migrantes da fronteira sul para áreas controladas pelos democratas, incluindo Nova York.

Falando a repórteres na Prefeitura, Adams descreveu o “crise humanitária” a Big Apple se encontra, com mais de 61.000 pessoas atualmente alojadas nos abrigos da cidade. Quase um terço deles são crianças, disse ele.

O prefeito acusou “Dinâmica política americana” para a situação desesperadora, dizendo: “milhares de requerentes de asilo foram levados de ônibus para a cidade de Nova York e simplesmente deixados, sem aviso prévio, coordenação ou cuidados”, com mais chegando todos os dias.

“Nossas leis de direito a abrigo, nossos serviços sociais e nossos valores estão sendo explorados por outros para ganho político”, afirmou. “Os nova-iorquinos estão furiosos. Estou com raiva também.”

Adams alertou que, com o afluxo esmagador de migrantes, seus números chegarão em breve a 100.000, e que Nova York terá que gastar US $ 1 bilhão apenas no atual ano fiscal para gerenciar a crise.













“Embora nossa compaixão seja ilimitada, nossos recursos não são”, disse ele, pedindo ajuda federal e estadual de emergência.

A ordem executiva emitida pelo prefeito permitirá que a cidade abra mais rapidamente os centros de atendimento emergencial, isentando-os de uma série de procedimentos de revisão. Também tornará mais fácil para as agências da cidade coordenarem seus esforços.

Em resposta à declaração, o porta-voz do governador do Texas, Greg Abbott, chamou Adams de “um hipócrita absoluto”, acrescentando que em vez de “reclamando de alguns milhares de migrantes em sua cidade-santuário”, o prefeito deve dizer ao presidente Joe Biden para “fazer o seu trabalho e proteger a fronteira.”

Nos últimos meses, Abbott e o governador do Arizona, Doug Ducey, ambos republicanos, enviaram ônibus cheios de imigrantes para Nova York e Washington na tentativa de colocar a crise na fronteira sob os holofotes.

No início deste mês, Adams tentou chegar a um acordo para abrigar imigrantes ilegais a bordo de um enorme navio de propriedade da Norwegian Cruise Line e ancorado em Staten Island. Mais tarde, um funcionário da administração local revelou que as partes não conseguiram chegar a um acordo, pois a empresa queria cobrar demais.