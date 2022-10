Base turca no norte do Iraque é atacada

Liderança do PKK é morta no Iraque por forças da Turquia, diz mídia

A Turquia lançou várias operações aéreas e terrestres no norte do Iraque contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que é proibido pela Turquia.

O gabinete presidencial iraquiano afirmou que as operações turcas minam a segurança nacional do país. Um conflito militar entre o PKK e as forças do governo turco começou em 1984 e se intensificou em 2015.