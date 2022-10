Não há sinais de que Putin planeja usar armas nucleares – Pentágono – CMIO

O Departamento de Defesa dos EUA não acredita que um ataque nuclear russo seja iminente, disseram vários funcionários do Pentágono a jornalistas nesta semana. No entanto, Washington ainda trata as supostas ameaças de Moscou “muito sério,” eles adicionaram.

“Não avaliamos que o presidente Putin tenha tomado a decisão de usar armas nucleares neste momento”, o secretário de imprensa do Pentágono, general de brigada Patrick Ryder, disse a jornalistas em uma entrevista na quinta-feira. Ele falou depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, alertou que o risco de um conflito nuclear está no nível mais alto desde a crise dos mísseis cubanos de 1962.

Por enquanto, os EUA não possuem nenhuma informação que justifique uma mudança em sua “postura de dissuasão estratégica”, Ryder disse, acrescentando que Washington continuará monitorando de perto a situação, pois leva as ameaças da Rússia “muito sério.”

Na sexta-feira, outro porta-voz do Pentágono, J. Todd Breasseale, disse ao Politico que os EUA ainda não veem nenhuma indicação de que a Rússia esteja se preparando para um ataque nuclear. “Para ser claro: não vimos nenhuma razão para ajustar nossa própria postura nuclear estratégica nem temos indicações de que a Rússia esteja se preparando para usar armas nucleares em breve”, disse. ele disse.













Breasseale também acusou o Kremlin de fazer declarações imprudentes sobre o uso potencial de armas nucleares. “O tipo de retórica irresponsável que vimos não é uma maneira de o líder de um estado com armas nucleares falar”, disse. disse ele, alertando que um ataque nuclear “em qualquer escala” seria “desastroso para o mundo e acarretaria graves consequências”.

Embora Moscou não tenha mostrado sinais de que pretende usar armas nucleares, o presidente Vladimir Putin disse em um discurso recente que a Rússia “vários meios de destruição”, e que não hesitaria em usá-los para defender a nação, acrescentando: “Isso não é um blefe.”

Na quinta-feira, Biden alertou que uma nova escalada de hostilidades entre Rússia, Ucrânia e Ocidente pode levar a “Armagedom.”

Na sexta-feira, os militares estonianos afirmaram que a ameaça de a Rússia usar armas nucleares “não é muito grande”. A declaração veio em meio a reportagens da mídia britânica sugerindo que a Rússia planeja realizar exercícios de suas forças nucleares – o que o Kremlin descartou.

A doutrina atual da Rússia permite o uso de armas nucleares no caso de um ataque nuclear inicial em seu território ou infraestrutura, ou se a existência do estado russo for ameaçada por armas nucleares ou convencionais.