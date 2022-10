Autoridades dos EUA realizam 1ª reunião com Talibã desde ataque ao líder da Al-Qaeda

Dois funcionários do governo de Joe Biden, presidente dos EUA, disseram à CNN que a reunião de sábado (8), realizada no Catar, contou com a presença do chefe de inteligência do Talibã, Abdul Haq Wasiq, do vice-diretor da CIA David Cohen, bem como do representante especial do Departamento de Estado dos EUA para o Afeganistão, Tom West.