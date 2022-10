Soldados enviados para a fronteira entre dois países da UE — CMIO

Os militares tchecos foram enviados para realizar verificações em um esforço para conter a migração ilegal da Eslováquia

O Exército tcheco enviou mais de 300 soldados para a fronteira com a Eslováquia em um esforço para combater o afluxo de imigrantes ilegais. As autoridades citaram o número recorde de pessoas que chegam ao país, principalmente da Síria.

De acordo com um comunicado dos militares, a partir de domingo e até que as medidas temporárias de proteção de fronteira permaneçam em vigor, eles ajudarão a aplicação da lei nas regiões da Morávia do Sul, Zlin e Morávia-Silésia na realização de verificações nas fronteiras.

“Um total de 320 soldados das forças armadas da República Tcheca estarão preparados, que serão implantados em 4 rotações. Estes são soldados de unidades de forças terrestres, que serão complementados por membros da reserva ativa. Os soldados realizarão tarefas em patrulhas conjuntas”, disseram os militares.

Controles fronteiriços temporários foram restabelecidos por Praga no final de setembro em meio ao crescente número de migrantes, principalmente sírios, principalmente vindos da Turquia. No início desta semana, o governo anunciou uma extensão das medidas de segurança na fronteira por mais 20 dias, até o final de outubro.

De acordo com Milan Majer, chefe da Polícia Estrangeira Checa, os controlos fronteiriços estão a dar frutos. Em entrevista ao Radiozurnal no início desta semana, Majer afirmou que no quinto dia das verificações, lançadas em 29 de setembro, havia “uma ligeira diminuição” no número de migrantes.













Em 5 de outubro, disse Majer, os agentes da lei revistaram quase 200.000 pessoas e 120.000 veículos.

“Encontramos mais de 1.600 pessoas envolvidas na migração ilegal em trânsito. Não permitimos que mais de 500 pessoas entrassem no território da República Tcheca”, disse. ele disse.

De acordo com a estimativa do Ministério do Interior, os controles de fronteira custarão ao país cerca de 110 milhões de coroas por mês, o equivalente a US$ 4,4 milhões.

Em setembro, o ministério explicou sua decisão de lançar controles de fronteira, dizendo que quase 12.000 migrantes ilegais foram detidos este ano – mais do que durante a crise migratória de 2015.

A decisão da República Checa levou a vizinha Áustria a também introduzir controlos na sua fronteira com a Eslováquia.

Enquanto isso, funcionários tchecos, eslovacos, húngaros e austríacos estão envolvidos em discussões intensas sobre o reforço da proteção das fronteiras externas do espaço Schengen.

Apesar de fazerem parte da zona de isenção de visto, os países Schengen restabeleceram repetidamente os controles de fronteira nos últimos anos, devido ao aumento da migração, bem como à pandemia de Covid-19. O período total de reintrodução temporária de controlos a nível nacional não pode exceder dois meses ao abrigo das regras da UE.