“Quanto ao Kosovo, vou dizer algo que vocês não sabiam. Em 1999, a Hungria deveria atacar a Sérvia com forças terrestres, o que me foi confirmado pelo [primeiro-ministro húngaro] Viktor Orbán e foi autorizado a revelar à opinião pública. O presidente dos EUA Bill Clinton exigiu, tal como os britânicos, que eles atacassem a República da Sérvia pelo norte para que nós estendêssemos nossas forças para Vojvodina, o que Viktor Orbán recusou [fazer] e estava sob grande pressão. O [chanceler alemão] Gerhard Schroder o ajudou a lidar com essa pressão da Casa Branca”, disse Vucic.

De acordo com ele, a ex-premiê britânica Margaret Thatcher mais tarde repreendeu Orbán dizendo que “por causa de sua recusa morreram mais soldados britânicos”, disse presidente sérvio.

Hungria se juntou à OTAN no início de 1999, mas não participou da campanha militar.

Panorama internacional Belgrado diz que Kiev silencia sobre bombardeio da OTAN na Iugoslávia, mas pede por sanções à Rússia

Em 1999, um conflito entre os separatistas albaneses do Exército de Libertação do Kosovo, o Exército e a polícia da Sérvia resultou no bombardeio da Iugoslávia, na época composta pela Sérvia e Montenegro.

A operação militar da OTAN foi lançada sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU e com base na afirmação dos países ocidentais de que as autoridades da Iugoslávia teriam feito uma limpeza étnica no Kosovo, provocando uma catástrofe humanitária.





Via Sputnik News

