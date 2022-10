Trump apela a negociações de paz imediatas entre Rússia e Ucrânia para evitar 3ª Guerra Mundial

“E agora temos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia com potencialmente centenas de milhares de pessoas morrendo”, disse Trump durante um comício neste sábado (8) em Minden, no estado de Nevada.

“Devemos exigir a negociação imediata de um fim pacífico para a guerra na Ucrânia, ou vamos acabar na Terceira Guerra Mundial e não restará nada do nosso planeta”, afirmou ele, criticando as “pessoas estúpidas” na administração Biden.

Na terça-feira (4), o presidente ucraniano Vladimir Zelensky assinou um decreto para a implementação da decisão do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia sobre a impossibilidade de realizar negociações com o presidente russo Vladimir Putin. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou esperará por uma mudança na posição sobre as negociações do atual presidente ucraniano ou de seu sucessor.