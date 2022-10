Kremlin: decisão da OPEP+ de cortar produção de petróleo é uma 'vitória do bom senso'

“Claro, o fato de que o presidente [russo] foi capaz de estabelecer relações mutuamente respeitosas [com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos] que são baseadas no benefício mútuo, com base na confiança mútua — isto, obviamente, ajuda a discutir os detalhes mais críticos. Não estou inclinado a dizer que isso é algum tipo de vitória de nossa parte. É uma vitória do bom senso”, disse Peskov em entrevista à televisão russa neste domingo (9).

A medida foi tomada em meio à crescente incerteza nos mercados globais de petróleo , causada em parte pelos esforços ocidentais para limitar a compra e venda de energia russa e introduzir um “limite de preço” no petróleo russo. Autoridades de Moscou já alertaram que qualquer tentativa de “limitar” os preços do petróleo russo pode levar a uma interrupção nas exportações. A Rússia responde por aproximadamente 10% do mercado global de petróleo bruto .

A Casa Branca expressou “decepção” com a decisão da OPEP+, prometendo despejar mais dez milhões de barris da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA no mercado, enquanto alguns legisladores ameaçavam retirar os sistemas de armas, tropas e contratados dos EUA da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos

O senador democrata Chris Murphy encorajou Washington a iniciar uma “reavaliação por atacado” da aliança dos Estados Unidos com Riad , enquanto o congressista democrata Tom Malinowski acusou os Estados do Golfo de tentarem afundar a economia dos EUA e “ajudar” os inimigos de Washington.

Os 13 Estados-membros da OPEP incluem Argélia, Angola, República do Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela, com os sauditas servindo como líderes de fato do bloco. A OPEP+ é composta por esses membros, além de grandes produtores de petróleo não membros que concordam com acordos de fornecimento ou os destinados a estabilizar os preços globais do petróleo. Seus membros incluem Azerbaijão, Bahrein, Brunei, Cazaquistão, Malásia, México, Omã, Filipinas, Rússia, Sudão e Sudão do Sul.