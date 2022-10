Índia rejeita pedido da Alemanha por intervenção da ONU sobre disputa na Caxemira

Rejeitando o apelo da ministra das Relações Exteriores alemã para envolver as Nações Unidas para resolver a questão da Caxemira, a Índia disse que a Caxemira é uma questão que diz respeito apenas à Índia e ao Paquistão , e não há necessidade do envolvimento de terceiros.

O Ministério das Relações Exteriores da Índia também disse que o foco deveria estar no combate aos terroristas baseados no Paquistão que têm como alvo a região há muito tempo.

Em um comunicado divulgado no sábado (8), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Arindam Bagchi, disse que “todos os membros sérios e conscientes da comunidade global têm um, especialmente de natureza transfronteiriça”.

Segundo o ministro, a paz no sul da Ásia não será possível sem a “resolução pacífica da disputa de Jammu e Caxemira de acordo com as resoluções da ONU, de acordo com o direito internacional“.