‘Sem indicação’ Rússia usará armas nucleares – Casa Branca – CMIO

O alerta do presidente Joe Biden sobre o “Armagedom” não foi baseado em nenhuma inteligência, disse o porta-voz John Kirby

A Casa Branca não viu nenhum “novas indicações” que a Rússia planeja usar armas nucleares, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, à ABC News no domingo.

O presidente de Kirby, Joe Biden, alertou na semana passada sobre um “ameaça direta” do “armagedom” nuclear.

“Nós simplesmente não vimos uma indicação de que [Russian President Vladimir] Putin tomou a decisão de usar armas nucleares na Ucrânia ou fez qualquer coisa para se aproximar desse processo de tomada de decisão”, disse. Kirby disse à emissora americana.

Os EUA não “Vi qualquer coisa que nos fizesse parar para reconsiderar nossa própria postura nuclear estratégica”, acrescentou Kirby.

Putin não ameaçou o Ocidente ou a Ucrânia com ataques nucleares, mas afirmou que a Rússia defenderia seu território – incluindo quatro ex-regiões ucranianas que se juntaram à Federação Russa na semana passada – com “todos os meios disponíveis para nós”.













Esse comentário desencadeou uma onda de pânico nuclear no Ocidente, com ex-líderes militares discutindo um possível ataque da OTAN à Rússia, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky pedindo ataques preventivos a Moscou e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, ameaçando a Rússia com “horrível” consequências se desdobrar armas nucleares.

Em meio a essa discussão, Biden disse aos apoiadores na quinta-feira que “Temos uma ameaça direta do uso [of a] arma nuclear se de fato as coisas continuarem no caminho que estão seguindo”, avisando que “a perspectiva do Armagedom” é mais realista do que em qualquer momento desde a crise dos mísseis cubanos.

Kirby minimizou a declaração de Biden. “Seus comentários não foram baseados em informações novas ou recentes”, Kirby disse à ABC. “O que o presidente estava refletindo era que as apostas são altas agora, considerando o que está acontecendo no campo de batalha na Ucrânia”, disse. ele continuou, citando Putin “comentários irresponsáveis ​​e imprudentes”.

Antes da entrevista de Kirby, o Pentágono também interveio para emitir uma avaliação semelhante. “Não avaliamos que o presidente Putin tenha tomado a decisão de usar armas nucleares neste momento”, o porta-voz militar brigadeiro-general Patrick Ryder a repórteres na quinta-feira. No entanto, Washington trata as capacidades nucleares de Moscou “muito sério,” acrescentou Ryder.