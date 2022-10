Trump culpa Biden por crise na Ucrânia e acusa Estados Unidos de 'provocar' Putin

“Eles realmente o insultaram, se você realmente olhar para isso. Nosso país e nossa suposta liderança provocaram Putin. E escute, eu diria que você sabe, eles estão quase o forçando a concordar com o que estão dizendo. A retórica foi tão burra”, disse Trump, falando em entrevista ao Real America’s Voice no sábado.

“Olha, estamos mais perto da Terceira Guerra Mundial, e esta será a guerra de todas as guerras porque o armamento é incrivelmente poderoso. O nuclear é tão poderoso,. Este é o grande problema e estou lhe dizendo, a maneira como eles estão lidando com isso é tão ruim. E podemos muito bem acabar na Terceira Guerra Mundial começando com a Ucrânia”, alertou Trump.

Questionado por seu entrevistador se estaria disposto a negociar um acordo de paz, Trump se gabou de que “se deu bem” com Putin e com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky enquanto estava no cargo. Ele lembrou que Zelensky rejeitou publicamente as alegações feitas pelos democratas durante a investigação de impeachment de 2019 de que Trump agiu ilegalmente ao investigar as atividades comerciais obscuras do filho de Joe Biden, Hunter, na Ucrânia.