Polícia pede à Câmara Municipal de Chisinau que retire as tendas dos manifestantes da estrada

No domingo, os participantes da manifestação realizaram outra manifestação perto do acampamento em frente ao prédio do parlamento em Chisinau, onde uma ação de protesto indefinida ocorre desde 18 de setembro. Os organizadores exigem a renúncia do presidente Maia Sandu, parlamento, governo e eleições antecipadas. De acordo com o partido Shor, mais de 60.000 pessoas participaram do protesto. Segundo a polícia – cerca de 5 mil pessoas. Os participantes adotaram uma resolução exigindo que as autoridades compensem o aumento das tarifas de gás e eletricidade, bem como atribuam assistência financeira a grupos vulneráveis. Para demonstrar a seriedade de suas intenções, eles montaram barracas na avenida central da capital da Moldávia, bloqueando o trânsito.