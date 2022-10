Bolton: Usando armas nucleares, Putin será um “alvo legítimo”

“Ele (Putin – ed.) é o centro da tomada de decisões e controle do exército russo. O que chamamos de “alvo militar legítimo”. ele está entre nossa lista de alvos para esse caso”, disse Bolton à CBS News.

Nos Estados Unidos, eles estão discutindo um “ataque de decapitação no Kremlin”

Ele fez essa declaração no contexto de uma conversa sobre as perspectivas do uso de armas nucleares na situação em torno da Ucrânia e a resposta dos EUA se isso acontecer.