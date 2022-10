Embaixador da China nos EUA agradece Elon Musk por sua posição sobre Taiwan

Em entrevista na sexta-feira (7) ao Financial Times (FT), Musk propôs estabelecer uma zona administrativa especial para Taiwan, que é “razoavelmente palatável” e mais flexível do que no caso de Hong Kong, como uma solução pacífica para as tensões entre a China continental e Taiwan. O bilionário admitiu que sua

Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse em briefing no sábado (8) que o problema de Taiwan era assunto doméstico da China, e que Pequim estaria comprometida com uma reunificação pacífica com a ilha com base no princípio “Um país, dois sistemas”.