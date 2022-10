A inflação crescente pode atrasar as novas ferrovias da Alemanha por décadas – Spiegel – CMIO

Deutsche Bahn supostamente não tem bilhões de euros para projetos ‘necessários urgentemente’

Projetos ferroviários aprovados pela estatal alemã Deutsche Bahn podem ser adiados por décadas se o governo federal não aumentar drasticamente o investimento, informou o Der Spiegel na sexta-feira.

Cerca de € 2 bilhões (US$ 1,9 bilhão) foram aprovados no orçamento de 2022 para o Plano Federal de Infraestrutura de Transporte, mas de acordo com uma estimativa da associação de lobby Pro-Rail Alliance, citada por Der Spiegel, com esse nível de financiamento a nova construção e expansão os projetos não seriam concluídos até 2071. Se os projetos forem implementados até 2030, de acordo com o Plano Federal, o governo terá que investir € 12,2 bilhões (US$ 11,9 bilhões) todos os anos, disse a Pro-Rail Alliance.

De acordo com Der Spiegel, alguns projetos de linhas de alta velocidade estão “necessário urgente” à medida que o número de passageiros continua crescendo. No entanto, os custos de construção mais elevados estão a travar os planos, uma vez que o governo deixou de prestar contas “os aumentos maciços de preços deste ano”escreve a revista.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Alemanha corre risco de desindustrialização — The Economist

A inflação na Alemanha atingiu dois dígitos em setembro pela primeira vez em décadas, impulsionada principalmente por contas de energia mais altas.

A revista The Economist informou no mês passado que a Alemanha, a maior economia da UE e a quarta maior do mundo, corre o risco de desindustrialização como resultado do aumento dos preços da energia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT