Indústria de impressão russa enfrenta crise – mídia — CMIO

A escassez de equipamentos ocidentais está pesando no setor, dizem representantes das gráficas

A indústria gráfica russa está em risco devido às sanções ocidentais, informou o jornal Vedomosti na terça-feira, citando representantes de empresas de impressão e publicação.

De acordo com suas estimativas, cerca de 90% dos equipamentos usados ​​pelas gráficas russas vêm de países ‘hostis’ que impuseram sanções à Rússia desde o início do conflito na Ucrânia. A indústria agora enfrenta grandes déficits, já que os fabricantes se recusam a fornecer seus produtos à Rússia.

A maior parte desses equipamentos, desde máquinas de impressão e encadernação até peças de reposição para máquinas, costumava vir da Alemanha, Suíça, Itália, Canadá e Japão para a Rússia.

De acordo com Pavel Arseniev, chefe da gráfica Pareto-print, muitas empresas rescindiram seus contratos com impressoras russas depois que a UE introduziu um quinto pacote de sanções em 8 de abril. As medidas proibiram a importação para a Rússia de vários dispositivos e materiais usados ​​para impressão.

Oleg Novikov, chefe do grupo editorial Exmo-AST, disse que mesmo equipamentos de segunda mão estavam sob essas sanções, incluindo máquinas de impressão e linhas de inserção de capa dura.

Para determinados tipos de equipamentos, as peças de reposição ainda são fornecidas por meio de importações paralelas. Mas para a maioria dos itens, essa opção de entrega não funcionará, de acordo com Larisa Danilova, representante da Oktoprint Service.













“Cada máquina de impressão tem seu próprio número de série. Muitos de seus acessórios são exclusivos e também possuem um número de série correspondente. Isso significa que o fabricante pode dizer a partir desse número que a peça será enviada para a Rússia e pode proibir a entrega,” ela explicou.

A Rússia poderia comprar equipamentos da Índia e da China, dizem especialistas do setor, mas sua gama de produção não é tão ampla, e o próprio equipamento às vezes é menos avançado tecnicamente do que os equivalentes da Europa.

Por outro lado, a Rússia está gradualmente assegurando cadeias de suprimentos para a entrega de consumíveis, incluindo tintas, revestimentos, borrachas offset, produtos químicos auxiliares e outros materiais que se enquadram no quinto pacote de sanções da UE. A Rússia agora está comprando esses itens de produtores na China, Índia, Turquia, Irã e Coréia do Sul. No entanto, os preços desses produtos aumentaram de 35 a 40% desde que as sanções entraram em vigor em abril, devido a problemas com o fornecimento de matérias-primas e aumento dos custos logísticos.













Alguns representantes da indústria sugerem que o problema de fornecimento de equipamentos poderia ser resolvido desmontando máquinas antigas e usando peças sobressalentes de segunda mão. O relatório observa que muitas impressoras de pequeno e médio porte na Rússia estão fechando, o que disponibiliza equipamentos usados. Outros dizem que a Rússia deve lançar empresas de impressão conjuntas com a Índia e a China nos próximos quatro a seis meses, com apoio do governo.

No entanto, a situação pode piorar antes de melhorar, de acordo com Boris Kuznetsov, chefe da editora Rosmen, que alertou que, devido à atual escassez de oferta, o preço dos livros na Rússia pode subir 20%.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT