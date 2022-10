Alemanha envia polícia e militares para investigar explosões do Nord Stream no mar Báltico

De acordo com a carta, o presidente da Polícia Federal, Dieter Romann, apresentou na semana passada um pedido de apoio administrativo à Bundeswehr “para ajudar na produção de um relatório situacional sobre os danos aos oleodutos Nord Stream 1 e 2 [Corrente do Norte 1 e 2] no mar Báltico”. O pedido foi aprovado depois que o Ministério da Defesa Federal “determinou as capacidades disponíveis da Marinha e as examinou legalmente”.