Vendas no varejo na Alemanha caem mais do que o esperado – CMIO

A crescente pressão inflacionária está pesando no poder de compra da maior economia da UE

As vendas no varejo da Alemanha registraram um declínio mensal de 1,3% em agosto, mostram dados oficiais divulgados na sexta-feira pelo Departamento Federal de Estatística (Destatis). O número seguiu uma alta revisada para baixo de 0,7% em julho e ficou pior do que a previsão do consenso de um declínio de 1,1%.

O comércio a retalho registou um decréscimo de 4,3% no volume de negócios em termos reais face a agosto de 2021, segundo o Destatis. Enquanto isso, as vendas no varejo de alimentos caíram 1,7% no mês e 3,1% no ano, o menor valor em mais de cinco anos.

Os dados mais recentes revelaram um aumento nos preços das importações e quedas na produção industrial, somando-se aos sinais de que a maior economia da Europa está caminhando para a recessão. No mês passado, a inflação alemã atingiu seu nível mais alto em mais de 25 anos. Isso foi impulsionado principalmente pelos altos custos de energia, o que inevitavelmente reduz os gastos dos consumidores.













Em agosto, os preços de importação de energia subiram 162,4% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o preço do gás natural teve um aumento maciço de 306,3% em relação ao ano anterior.

A crise energética em toda a UE foi causada em grande parte pela disparada dos preços do gás devido às sanções que os aliados ocidentais impuseram à Rússia por causa do conflito na Ucrânia.

A produção industrial em agosto caiu 0,8% em relação ao mês anterior, a queda mais acentuada desde março, que foi o primeiro mês completo da operação militar da Rússia na Ucrânia, informou o escritório de estatísticas.

A inflação anual ao consumidor na Alemanha atingiu um novo pico em setembro, atingindo 10%, de acordo com dados provisórios divulgados em setembro.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT