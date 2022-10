A previsão de crescimento da Itália foi reduzida a zero – CMIO

A economia italiana deve estagnar em 2023 devido a grandes preocupações com o fornecimento de energia em meio às crescentes tensões entre a Rússia e a UE, de acordo com um relatório divulgado pela Associação de Industriais da Confindustria no sábado.

O principal lobby empresarial do país rebaixou sua perspectiva de crescimento do PIB em 2023 para zero, ante 1,6% projetado em abril.

“Se as tensões entre a UE e a Rússia aumentarem a ponto de levar a novos saltos de preços e/ou ao bloqueio do fornecimento de gás, os efeitos negativos sobre a atividade produtiva seriam mais graves, implicando em uma recessão mais pronunciada”, disse. lê-se o relatório.

O rebaixamento ocorre uma semana depois que o governo do país reduziu sua previsão de crescimento para o próximo ano para 0,6%, devido ao aumento vertiginoso dos custos de energia. Ainda assim, o governo cessante de Mario Draghi espera que o PIB cresça 3,3% em 2022, acima da previsão de 3,1% feita em abril.













A Confindustria, no entanto, revisou sua estimativa para 2022 de 1,9% para 3,4%, citando o excelente desempenho da economia italiana no primeiro semestre deste ano.

Moscou e Bruxelas estão em desacordo sobre o fornecimento de gás natural russo desde que a UE impôs uma ampla gama de sanções contra o país pela operação militar na Ucrânia. As medidas forçaram a Rússia a reduzir significativamente o fornecimento de gás para vários estados membros do bloco.

Desde fevereiro, a participação do gás russo nas importações italianas caiu de 40% para cerca de 18%. No entanto, as autoridades dizem que podem lidar com o déficit esperado neste inverno usando fontes alternativas de combustível. Além disso, para reduzir o consumo de gás, o país adotou um plano de economia de energia que prevê a redução da estação de aquecimento em 15 dias e a redução da temperatura nos edifícios em um grau Celsius.

