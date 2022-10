Tropas de Israel entram em confronto com palestinos em busca por atirador; brasileiro foi baleado

As forças de segurança de Israel procuram oem um posto de controle de Jerusalém Oriental que ocorreu na noite de ontem (8). Um soldado brasileiro foi uma das três vítimas do ataque.

Em meio às buscas neste domingo (9), as autoridades de segurança de Israel entraram em confronto com palestinos no campo de refugiados Shuafa.

Segundo informações do jornal The Times of Israel, um grande número de policiais, soldados e agentes do serviço de segurança federal estavam realizando uma caçada contra o atirador que teria aparecido no campo de refugiados de Shuafat. Um helicóptero também foi usado para auxiliar a perseguição.