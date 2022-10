Kim Jong-Un supervisionou lançamento de mísseis sobre o mar do Japão

Os disparos teriam acontecido sob a supervisão do líder norte-coreano, Kim Jong-Un. Segundo a Reuters, ele orientou o treinamento da unidade de operação nuclear tática do país de 25 de setembro a 9 de outubro.

Kim prometeu fortalecer as operações militares do país daqui para frente, acrescentando que não há necessidade de diálogo com seus adversários.

fornecer alertas mais fortes e claros aos seus inimigos. O relatório disse que o disparo de um míssil balístico de alcance intermediário (IRBM) pela Coreia do Norte, em 4 de outubro, sobre o Japão, foi um míssil recém desenvolvido, destinado a

De acordo com o chefe de Estado norte-coreano, a recente enxurrada de testes de mísseis da Coreia do Norte foi projetada para simular inundar o Sul com armas nucleares táticas como um aviso após exercícios navais em larga escala por forças sul-coreanas e norte-americanas.

“A eficácia e a capacidade prática de combate de nossa força de combate nuclear foram totalmente demonstradas, pois está completamente pronta para atingir e destruir alvos a qualquer momento e em qualquer local”, informou a agência de notícias estatal da Coreia do Norte.

Os vários testes simulados tinham como objetivo atingir instalações de comando militar, inclusive os principais portos e aeroportos no sul.

Panorama internacional Coreia do Norte denuncia 'enormes efeitos negativos' da presença de porta-aviões dos EUA na região

Nos últimos dias, as tensões na península coreana têm aumentado com exercícios militares e disparos de mísseis.

A Coreia do Norte está lançando mísseis balísticos desde o final de setembro em resposta à recusa dos Estados Unidos e da Coreia do Sul de interromper os exercícios militares perto de seu território, o que Pyongyang vê como um ensaio para uma guerra.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) norte-coreano disse considerar o lançamento de mísseis balísticos como uma contramedida aos exercícios conjuntos.

Na quarta-feira (8), foi realizada uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Coreia do Norte. Enquanto os países ocidentais condenaram a Coreia do Norte, a Rússia e China apontaram que as ações norte-coreanas foram, em grande parte, provocadas pela linha de confronto dos Estados Unidos e aliados.

O Conselho de Segurança não adotou nenhuma declaração após a reunião.

Panorama internacional Defesa do Japão anuncia exercícios conjuntos com EUA em porta-aviões para conter Coreia do Norte





CMIO confirmou esta notícia.



Via Sputnik News

