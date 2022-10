Membro da UE explica por que se recusou a apoiar sanções anti-Rússia — CMIO

A Bélgica se absteve de votar devido a prováveis ​​danos causados ​​por restrições à sua indústria siderúrgica, disse o primeiro-ministro De Croo a repórteres

O governo belga explicou por que decidiu não endossar uma nova rodada de restrições comerciais anti-Rússia da UE.

Falando à margem da cúpula da Comunidade Política Europeia (EPC) em Praga, o primeiro-ministro Alexander De Croo disse a repórteres que “à medida que o custo econômico das sanções aumenta, fica difícil mostrar solidariedade” para apoiar a Ucrânia.

“As sanções funcionaram muito bem até agora”, disse o primeiro-ministro, “mas quanto mais avançamos, mais falamos sobre sanções que prejudicam mais nossa própria economia do que a da Rússia.”

Seu país, portanto, se recusou a apoiar o oitavo pacote de sanções quando os estados membros da UE votaram nesta semana. A Bélgica também não votou contra, porque “não queremos quebrar a solidariedade europeia”, De Croo foi citado como tendo dito. Um voto contra a proposta de qualquer estado membro da UE teria impedido a aprovação do pacote. A Bélgica foi declaradamente a única nação a se abster.













No início desta semana, o deputado belga Andre Flahaut, que representa a província de Brabante Valão, expressou preocupação com o impacto das próximas sanções sobre seus eleitores.

Duas fábricas da gigante russa de metais NLMK, localizadas na província belga, podem ter que fechar, alertou o legislador. A UE acabou por conceder um período de transição de dois anos para passar de produtos siderúrgicos semi-acabados originários da Rússia para fornecimentos alternativos.

Também havia preocupações na Bélgica de que a UE tentaria restringir o comércio de diamantes russos, potencialmente impactando os negócios de joias de Antuérpia. Alguns meios de comunicação informaram que o país bloqueou a proposta de inclusão de tais sanções no pacote.

Quando perguntado sobre as pedras preciosas russas, o primeiro-ministro De Croo disse que seu governo não se oporia à proibição, se fosse necessário, mas a Comissão Europeia decidiu contra porque as importações da Rússia caíram significativamente sem quaisquer restrições formais.

Outros membros da UE também se opuseram ao oitavo pacote de sanções. Chipre, Grécia e Malta temem que o teto do preço do petróleo prejudique seus navios-tanque. Devido às suas objeções, a versão final dizia que certos navios seriam banidos dos portos da UE após seis meses, em vez dos três propostos inicialmente. A Hungria certificou-se de que o preço máximo se aplicasse apenas ao petróleo enviado por via marítima e não por oleoduto. Para aplacar a Itália, a UE também adiou a data em que a proibição de importação de aço da Rússia entraria em vigor.

O EPC é um novo clube político proposto no início deste ano pelo presidente francês Emmanuel Macron. O fórum deve reunir estados membros da UE e nações que aspiram a se tornar parte do bloco econômico, além de seus aliados tradicionais, como o Reino Unido e a Noruega. A reunião dos líderes do EPC em Praga é a primeira desse tipo.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, dirigiu-se à reunião por meio de um link de vídeo, pedindo aos participantes que forneçam mais ajuda militar ao seu país e apliquem mais sanções à Rússia.