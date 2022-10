Empresas de robótica fazem promessa pacifista — CMIO

A Boston Dynamics e cinco outras empresas disseram que “revisarão cuidadosamente” as intenções dos clientes

Seis grandes empresas internacionais de robótica, incluindo a Boston Dynamics, de propriedade da Hyundai, fizeram uma promessa pública de impedir o armamento de suas criações e instaram os outros do setor a fazer o mesmo compromisso.

Em uma carta aberta na quinta-feira, os fabricantes explicaram que sentiam “urgência renovada” para expressar sua posição porque as tentativas feitas nos últimos meses “para armar robôs disponíveis comercialmente” provocou preocupação pública.

“Comprometemo-nos a não armar nossos robôs de uso geral de mobilidade avançada ou o software que desenvolvemos que permite a robótica avançada e não apoiaremos outros a fazê-lo,“, disseram as empresas, acrescentando que “revise cuidadosamente” seus clientes “aplicações pretendidas.”

O grupo chamou “toda organização, desenvolvedor, pesquisador e usuário” jurar não “construir, autorizar, apoiar ou permitir a fixação de armamento” para os robôs.

Ao mesmo tempo, o grupo que também inclui Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics e Unitree Robotics, deixou claro que não descarta o uso de máquinas de alta tecnologia por agências governamentais para fins de aplicação da lei e defesa.













A Boston Dynamics esteve recentemente sob crescente escrutínio em meio a tentativas do Departamento de Polícia de Nova York e das forças armadas francesas de usar seus robôs, incluindo o famoso quadrúpede Spot, para reconhecimento.

Comentando os exercícios franceses em 2021 que incluíram a criação do Boston Dynamics, a empresa disse que era “não está claro sobre o escopo exato deste compromisso.” Enquanto isso, os organizadores dos treinos descreveram os testes como uma preparação para o “desafios de amanhã”, que incluem o “robotização do campo de batalha”.

A especulação sobre o potencial armamento é ainda mais alimentada pelo fato de que seu programa foi desenvolvido quase inteiramente com financiamento do Pentágono, com um de seus primeiros robôs, o BigDog, projetado exclusivamente para fins militares.

O CEO de outra empresa americana, a Ghost Robotics, que não está entre os signatários da carta aberta, admitiu no início deste ano que não sabe o que os militares dos EUA fazem com seus equipamentos.

“Não vamos ditar aos nossos clientes governamentais como eles usam os robôs. Nós traçamos a linha de onde eles são vendidos,” Jiren Parikh disse em entrevista ao TechCrunch, esclarecendo que eles são vendidos apenas para os EUA e “governos aliados.”

Segundo o The Verge, os bots da empresa estão sendo testados para patrulhar bases militares e a fronteira dos EUA com o México. A saída também afirma que os fabricantes de armas equiparam as máquinas da Ghost Robotics com armas.