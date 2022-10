Cidadãos da UE queimando lixo para aquecimento

À medida que a Polônia se ajusta à vida sem gás russo, medidas desesperadas podem aumentar a poluição

As famílias polonesas estão queimando cada vez mais lixo para se aquecer, informou a Bloomberg na quinta-feira. À medida que o país enfrenta as consequências das sanções anti-Rússia, a poluição deve disparar.

“É tão ruim nesta temporada que você pode sentir o cheiro de lixo queimando todos os dias, o que é completamente novo” Paulina Mroczkowska, uma mãe de três filhos de 35 anos de um subúrbio de Varsóvia, disse ao jornal americano. “Raramente você pode sentir o cheiro de um combustível comum. É assustador pensar no que acontece quando realmente fica frio.”

Mroczkowska disse que notou que algo estava errado quando viu um vizinho acumulando lixo em sua oficina, mas o problema não é exclusivo da capital polonesa. Na cidade de Nowy Sacz, a cerca de 100 quilômetros a sudeste de Cracóvia, as autoridades locais estão coletando significativamente menos lixo do que no ano passado, provocando temores de que incêndios de lixo altamente poluentes possam se tornar comuns à medida que as temperaturas caem ainda mais.













A Polônia deu luz verde aos cidadãos para queimar seus refugos, com Jaroslaw Kaczynski, líder do partido governista Lei e Justiça, dizendo aos apoiadores no mês passado que “é preciso queimar quase tudo” para ficar quente. A declaração de Kaczynski veio vários meses depois que seu governo relaxou a proibição do carvão de baixa qualidade, e semanas depois que uma assembleia regional em Cracóvia votou para adiar a proibição de queimar quase tudo em fornos domésticos.

Depois que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia em fevereiro, a Polônia se tornou um dos maiores defensores de uma proibição em toda a UE às importações de energia russa. No entanto, ele sofreu por sua postura.

A Polônia uma vez confiou na Rússia para 46% de seu gás, 64% de seu petróleo e 15% de seu carvão. No entanto, viu o fluxo de gás interrompido em abril, quando Varsóvia se recusou a pagar à gigante de energia russa Gazprom em rublos e planeja interromper as importações de petróleo até o final do ano. A Polônia parou de comprar carvão da Rússia em abril e, embora o governo tenha insistido que a oferta doméstica era suficiente para compensar o déficit, a escassez logo foi relatada e os preços mais que dobraram.

Segundo dados da UE do ano passado, Nowy Sacz já é a cidade mais poluída do bloco, com outras quatro cidades polonesas – Zgierz, Piotrkow Trybunalsi, Zory e Cracóvia – ocupando espaços entre as 10 piores.