Musk discute com a mídia ucraniana sobre plano de paz – CMIO

O CEO da Tesla rebateu as críticas ao seu plano de paz para o conflito ucraniano, dizendo que não é fã da 3ª Guerra Mundial

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, dobrou seu plano de paz para o conflito em andamento entre Kiev e Moscou, em meio a críticas da mídia ucraniana. Sua ideia era evitar a Terceira Guerra Mundial, insistiu o bilionário em um post no Twitter na quinta-feira.

“Sou um grande fã da Ucrânia, mas não da 3ª Guerra” o magnata escreveu quando o jornal Kyiv Post da Ucrânia o incitou a “simplesmente pare” e “admita que exagerou” alguma coisa, referindo-se à sua proposta de paz. No início desta semana, Musk havia sugerido uma saída para o conflito de sete meses entre os dois vizinhos.

Moscou deveria “refazer eleições de regiões anexadas sob supervisão da ONU” enquanto Kiev se comprometeria com a neutralidade e abandonaria sua reivindicação à Crimeia, que votou esmagadoramente para se juntar à Rússia em 2014, sugeriu o CEO da Tesla.

A proposta de Musk provocou a ira de autoridades ucranianas e ocidentais. O embaixador cessante de Kiev em Berlim, Andrey Melnik, chegou a dizer ao bilionário dos EUA para “foda-se” enquanto o presidente Vladimir Zelensky perguntou a seus seguidores no Twitter se eles gostam mais de Elon Musk quando ele apoia a Ucrânia ou a Rússia.

Eu sou um grande fã da Ucrânia, mas não da WW3 — Elon Musk (@elonmusk) 6 de outubro de 2022

Na quinta-feira, Musk também brigou com o senador republicano da Carolina do Sul Lindsey Graham, que o chamou para “entender os fatos da invasão russa da Ucrânia”. Musk respondeu dizendo que, embora a maior parte da Ucrânia ainda queira fazer parte da Ucrânia, “algumas porções orientais têm maioria russa e preferem a Rússia”.

O bilionário também teve uma discussão com o ex-campeão de xadrez russo e ativista anti-Kremlin Garry Kasparov, que o acusou de espalhar “Propaganda do Kremlin”. Musk revidou, dizendo que sua empresa SpaceX havia doado terminais Starlink para a Ucrânia no valor de US$ 80 milhões e questionando o que o próprio Kasparov havia feito pela Ucrânia, além de twittar.

Musk enviou centenas de terminais Starlink para a Ucrânia no início do conflito. Embora o objetivo proclamado da entrega fosse humanitário, Kiev admitiu usá-los para objetivos de guerra, enquanto as tropas russas alegaram ter apreendido várias unidades das tropas ucranianas.