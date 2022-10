Conflito no Iêmen pode explodir novamente, alertam os EUA – CMIO

Com a trégua entre os houthis e as forças do governo expirada, o país pode voltar ao caos, disse o enviado de Washington

O fim de um cessar-fogo de seis meses entre os rebeldes houthis e a coalizão liderada pela Arábia Saudita no Iêmen pode “retorno à guerra”, Tim Lenderking, o enviado especial dos EUA para o Iêmen, previu na quarta-feira. O sentimento de Lenderking foi até certo ponto ecoado pelos houthis, que sinalizaram à CBS que eles “esperar um retorno às operações militares”. Falando em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, Lenderking observou que os houthis, apoiados pelo Irã, não concordaram com a proposta da ONU de estender uma trégua, que expirou em 2 de outubro. escolha.” Se eles voltarem à guerra, isso “trazer nada além de baixas e destruição no Iêmen”, ele disse. Lenderking disse que alguns elementos do acordo de cessar-fogo ainda estão funcionando, uma vez que “ainda há um nível relativamente baixo de violência no país” enquanto os navios podem fazer entregas de combustível no porto de Hodeidah, que foi bloqueado pelas forças lideradas pela Arábia Saudita.









O funcionário dos EUA culpou os houthis por não estender o acordo, argumentando que eles são “impondo demandas maximalistas e impossíveis”. Lenderking também sinalizou que, se os houthis demonstrarem alguma flexibilidade nas negociações, isso abrirá o caminho para “uma opção de paz muito melhor.” O principal obstáculo, disse ele, é concordar em pagar salários aos funcionários do estado iemenita, incluindo professores e enfermeiros, muitos dos quais não os recebem há anos. Nasreddine Amer, porta-voz dos houthis, disse à CBS News que a exigência de pagar aos funcionários públicos seu dinheiro “não é impossível” um, descrevendo-o mais como “um pedido humanitário”. Ele acusou os EUA de apoiar o “teimoso” postura do lado saudita e previu que os combates continuariam. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Alemanha aprova novas exportações de armas – mídia “Então, como a trégua terminou e eles ainda são teimosos, espero um retorno às operações militares”, disse. ele disse. Segundo a ONU, o Iêmen, devastado pela guerra desde 2015, enfrenta a pior crise humanitária do mundo, com mais da metade de sua população – 14 milhões de pessoas – em risco de fome.

Conteúdo traduzido



