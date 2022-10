Pentágono aprova entregas de F-35 contendo liga chinesa – Politico – CMIO

Uma isenção do DOD não exigirá que o material em caças que já foram produzidos seja substituído

O Departamento de Defesa dos EUA concordou em retomar a aquisição de caças F-35 semanas depois que um componente feito de uma liga de origem chinesa foi encontrado no avião de guerra, informou o Politico na sexta-feira, citando fontes.

De acordo com as fontes do canal, o Congresso foi informado na sexta-feira que o Pentágono havia concluído sua investigação sobre o assunto, com William LaPlante, subsecretário de defesa para aquisição e manutenção, assinando uma renúncia de segurança nacional. Isso significa que o departamento não exigirá a substituição da peça que contém a liga chinesa nos jatos que já foram entregues.

A aquisição do caça de 5ª geração foi suspensa no início de setembro depois que a Lockheed Martin, a principal empreiteira que construiu os aviões, informou ao DOD que o avião de guerra tinha um ímã no motor que usava uma liga de cobalto e samário que veio da China. No entanto, na época, o Pentágono insistiu que o material não representava ameaça.

De acordo com a carta enviada por LaPlante ao Congresso em 7 de outubro, conforme citado pela Breaking Defense, a renúncia “permitirá a aceitação de 126 aeronaves F-35 contendo materiais especiais não conformes.”













Ele também teria dito que as aeronaves já entregues têm “mais de 500.000 horas de voo sem falhas atribuídas aos ímãs de alto desempenho contendo o metal especial.”

A principal preocupação do Pentágono era que a liga chinesa pudesse violar o Regulamento de Aquisição Federal de Defesa, um extenso conjunto de regulamentos para o sistema de compras do departamento. No entanto, enquanto o processo de aquisição foi suspenso, a Lockheed Martin continuou a produzir os aviões de guerra.

A empresa planeja fornecer aos EUA e seus parceiros internacionais até 153 dos caças em 2022 e entregou 88 até agora este ano. O Programa F-35 inclui oito parceiros internacionais – EUA, Reino Unido, Itália, Holanda, Austrália, Noruega, Dinamarca e Canadá, com seis outros países adquirindo e operando os jatos.