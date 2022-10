Credor suíço problemático descarregando ativos para se manter à tona – CMIO

O Credit Suisse decidiu vender o histórico Savoy Hotel em Zurique em meio a rumores de que o banco poderia entrar em colapso

O gigante bancário suíço Credit Suisse disse na quinta-feira que está vendendo seu renomado Savoy Hotel, no distrito financeiro de Zurique. O anúncio ocorre em meio a crescentes preocupações dos investidores sobre a saúde financeira do banco.

O Credit Suisse afirmou que colocou no mercado o hotel de 184 anos na Paradeplatz, no coração do distrito financeiro da cidade, como parte de uma revisão regular de seus ativos imobiliários globais. A empresa está vendendo o hotel cinco estrelas por até 400 milhões de francos suíços (US$ 404 milhões).

“Como parte deste processo, o banco decidiu iniciar um processo de venda para o Hotel Savoy”, disse o porta-voz do banco citado pelo Guardian. “Avaliaremos cuidadosamente todas as ofertas e potenciais investidores e comunicaremos qualquer decisão oportunamente.”

O anúncio ocorre quando o banco, cujas ações caíram cerca de 50% nos últimos seis meses, está no centro da turbulência do mercado, após uma série de escândalos. As ações do Credit Suisse caíram brevemente para uma baixa histórica no início desta semana, e os swaps de inadimplência de crédito atingiram um recorde, em meio à incerteza sobre seu futuro.

O banco acumulou bilhões de dólares em perdas com o colapso de 2021 do fundo de hedge Archegos e da empresa de serviços financeiros Greensill. Desde então, o Credit Suisse reformulou sua equipe administrativa, suspendeu as recompras de ações e cortou seus dividendos. Agora está se preparando para revelar um plano de reestruturação caro, com vencimento ainda este mês.

A especulação de que um dos maiores bancos da Europa poderia falir gerou comparações com a quebra do banco de investimento americano Lehman Brothers, em 2008, que precipitou a pior crise econômica desde a Grande Depressão. No entanto, muitos economistas têm alertado contra esses paralelos, alegando que o ambiente financeiro global mudou significativamente desde que o Lehman Brothers faliu.

Na sexta-feira, o credor em apuros se ofereceu para recomprar até três bilhões de francos suíços (mais de US$ 3 bilhões) em títulos de dívida.

