Noruega limita acesso ao porto para frota pesqueira russa — CMIO

A decisão ocorre apesar das promessas anteriores de que o país não imporia restrições a tais embarcações

A Noruega proibiu a entrada de navios de pesca russos em seus portos, com exceção de três locais em Kirkenes, Tromso e Batsfjord, onde a polícia e a alfândega locais realizarão verificações, anunciou Oslo na quinta-feira.

“Monitoramos de perto a atividade russa nas águas norueguesas e nos portos noruegueses para evitar que a Noruega se torne um país de trânsito”. O ministro das Relações Exteriores, Anniken Huitfeldt, a repórteres.

As autoridades norueguesas argumentaram que a decisão foi tomada para impedir a utilização de navios de pesca para “fins ilegais”. A medida ocorre apesar das alegações anteriores do ministro norueguês das Pescas, Bjornar Skjæran, que disse em março que era “absolutamente fundamental para os interesses noruegueses cuidarem da cooperação pesqueira com a Rússia”.

Até agora, apesar da pressão de Bruxelas, a Noruega foi o único país da Europa a não aderir à proibição da UE de navios de pesca da Rússia. Até recentemente, os navios de pesca e pesquisa russos podiam navegar pelas águas norueguesas sem impedimentos.

Os países partilham o Mar de Barents e dividem as quotas de pesca do bacalhau de forma aproximadamente igual. Em 2022, o limite de bacalhau foi estimado em 708.480 toneladas, com a participação norueguesa em cerca de 321.605 toneladas. A Rússia e a Noruega foram os primeiros países a introduzir um sistema de quotas para controlar a população de bacalhau e, juntos, os países conseguiram tornar o stock de bacalhau o maior e mais sustentável do mundo.

A Rússia alegou repetidamente que, a longo prazo, uma recusa portuária seria “devastador” não apenas para a cooperação mútua, mas também poderia colocar os recursos no Mar de Barents e no Mar da Noruega em grande risco.

