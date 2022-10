Membro da UE emite alerta sobre tetos de preços de energia — CMIO

Primeiro-ministro de Luxemburgo alerta que bloco pode estar com falta de energia devido a sanções anti-Rússia

A União Europeia pode ficar sem suprimentos de energia se introduzir tetos para os preços do gás, disse o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, ao chegar à cúpula do bloco em Praga na sexta-feira.

“Implementar um teto de preço não é a única coisa”, disse Betel. “Porque, depois, talvez não consigamos energia. Então, talvez tenhamos um teto de preço, mas sem energia.”

Espera-se que os líderes da UE discutam como lidar com os preços do gás para conter o aumento das contas de energia durante sua cúpula informal na capital tcheca. As negociações incluirão uma proposta sobre um teto de preço do gás.

“Temos que saber que não somos os únicos clientes no mundo”, ele adicionou. “Então, temos que ter muito cuidado com as decisões que tomamos que parecem boas no papel, mas onde as consequências podem ser problemáticas.”













A questão tem sido muito contestada há semanas, com Alemanha, Dinamarca e Holanda se opondo a qualquer forma de limite devido a preocupações com a segurança do fornecimento.

Na quinta-feira, Bruxelas anunciou o oitavo pacote de restrições à Rússia, que inclui um teto de preço e “mais restrições” sobre o transporte marítimo de petróleo bruto e produtos petrolíferos russos para países terceiros.

O último lote de penalidades foi criticado por vários países da UE, incluindo Hungria e Sérvia.

Mais cedo, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, disse que as sanções anti-Rússia falharam, acrescentando que o bloco estava “sangramento lento” devido aos passos drásticos. Entretanto, o Ministro do Interior sérvio Aleksandar Vulin descreveu o oitavo pacote de sanções anti-Rússia como o “primeiro pacote de sanções da UE” contra a Sérvia.

