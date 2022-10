EUA pediram à Hungria para invadir a Sérvia – Presidente Vucic – CMIO

O presidente sérvio Aleksandar Vucic revelou no sábado que líderes americanos e britânicos, incluindo o presidente Bill Clinton, instaram a Hungria a invadir a Sérvia por terra em 1999. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, que contou a Vucic sobre o pedido, recusou.

Em um discurso televisionado, Vucic disse que os EUA e o Reino Unido queriam que as forças húngaras avançassem para o sul na Sérvia, a fim de dividir os militares iugoslavos entre a frente no Kosovo e uma nova frente com a Hungria.

“Clinton e os britânicos pediram [Orban] atacar a Sérvia pelo norte para que eles pudessem estender nossas forças de Kosovo e Metohija até a Voivodina”, ele explicou. Orban, que na época tinha um ano de seu primeiro mandato, recusou e, com a ajuda do chanceler alemão Gerhard Schroeder, recuou contra o “pressão da Casa Branca”.













Orban contou a Vucic sobre o pedido durante uma reunião recente e permitiu que ele falasse sobre isso publicamente, disse o líder sérvio.

A OTAN lançou uma campanha de bombardeio em 1999 contra a República Federativa da Iugoslávia, que naquela época era composta apenas pela Sérvia e Montenegro. Ao travar a guerra aérea, a OTAN ficou do lado dos separatistas étnicos albaneses, que lutavam com os sérvios pela independência de Kosovo, uma província da Sérvia.

A Hungria havia se juntado à OTAN no início daquele ano, mas não participou da campanha.

De acordo com Vucic, Orban viajou para o Reino Unido para conversar com o primeiro-ministro Tony Blair e a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher. Cumprimentando-o na porta de Downing Street, Thatcher disse a Orban “incomoda-me muito que você se recusou a atacar a Sérvia, é por isso que mais soldados britânicos vão morrer” disse Vuic.

Em última análise, nenhuma tropa britânica morreu durante a campanha. As hostilidades cessaram em junho de 1999 com a assinatura do Acordo de Kumanovo, após o qual as tropas da OTAN se mudaram para Kosovo, onde permanecem até hoje. A campanha de bombardeio marcou a primeira vez que a aliança liderada pelos EUA usou força militar sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, e ainda é considerada por grande parte do mundo como ilegítima.