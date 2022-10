Banqueiros de Wall Street alertam para crise financeira da UE — CMIO

Os problemas da principal economia da zona do euro representam sérios riscos para o bloco mais amplo, diz Citi

A zona do euro corre o risco de um colapso financeiro na mesma escala da crise que sofreu há uma década, disseram analistas do Citi à CNBC. Eles citaram o enorme plano de alívio de energia da Alemanha como a principal ameaça à estabilidade do bloco, informou a mídia na sexta-feira.

De acordo com o relatório, analistas de bancos de Wall Street levantaram preocupações sobre os movimentos violentos do mercado de títulos e os planos dos governos europeus de emprestar grandes somas de dinheiro.

Eles disseram que o pacote de ajuda do chanceler alemão Olaf Scholz, no valor de € 200 bilhões (US$ 195 bilhões) e destinado a combater os preços crescentes da energia, “pode suavizar a próxima recessão, mas também apresenta riscos”. Esses riscos estão relacionados à questão de como o pacote será financiado e o que isso pode fazer com a inflação, os rendimentos dos títulos soberanos da Alemanha, a taxa de referência do Banco Central Europeu e os planos de empréstimos de outras nações do euro que podem fazer o mesmo.

“O risco é que outros possam seguir esse exemplo”, Christian Schulz, vice-economista europeu do Citi, disse à CNBC, citando o recente colapso do mercado de títulos do Reino Unido após cortes de impostos não financiados pelo governo.

Schulz explicou que a Alemanha poderia “proporcionar” qualquer financiamento de dívida graças à sua baixa relação dívida/PIB e menores necessidades de financiamento externo, mas o pacote pode abrir a porta para países menos prudentes fiscalmente quererem tomar empréstimos de grandes quantias e emitir novas dívidas. Isso poderia levar a problemas como os vistos na Grã-Bretanha.

Analistas do Citi prevêem que o financiamento da dívida alemã pode forçar uma política mais rígida do BCE, o que também pode fazer com que os rendimentos subam na zona do euro. “O risco é que essa mesma dinâmica [as seen in Britain] evolui no continente também agora”, Schulz avisou.

Enquanto isso, dados do Saxo Bank mostram que um indicador de estresse do BCE para o sistema financeiro da zona do euro – que analisa as tensões nos mercados de títulos, ações e dinheiro – subiu de menos de 0,1 no início do ano para quase 0,5 até agora. Durante a crise da dívida da zona do euro em 2009-2010, o índice ultrapassou 0,6.

