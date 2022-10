Coreia do Norte dispara mísseis balísticos, diz Japão – CMIO

O Japão informou o lançamento dos projéteis, elevando o número de testes de mísseis por Pyongyang para sete em duas semanas

A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos em direção às suas águas orientais no domingo, anunciou o Ministério da Defesa japonês. Os lançamentos, que ocorreram depois que os EUA transferiram um porta-aviões para a Coreia do Sul, marcam a sétima rodada de testes de Pyongyang em duas semanas.

O ministério disse que os dois projéteis foram disparados para o leste da Coreia do Norte, atingiram uma altitude de aproximadamente 100 km (60 milhas) e viajaram cerca de 350 km (217 milhas) antes de cair no Mar do Japão.

Nenhum dos projéteis caiu na zona econômica exclusiva do Japão, acrescentou o ministério.

Os chefes de estado-maior sul-coreanos também observaram os lançamentos, acrescentando que Seul aumentou sua postura de vigilância em resposta.













Pyongyang intensificou seus testes de mísseis nas últimas semanas, lançando seis mísseis balísticos desde o final de setembro, incluindo um na terça-feira que cruzou o Japão. Os militares da Coreia do Sul também informaram que uma dúzia de aeronaves norte-coreanas participaram de exercícios de bombardeio perto de sua fronteira na quinta-feira.

A RPDC insiste que tais testes são uma resposta justificada à “ameaças militares diretas” Dos EUA.

Os EUA redistribuíram um grupo de ataque de porta-aviões na costa sul-coreana na quarta-feira, semanas depois de fazer sua primeira visita à Coreia do Sul em vários anos. A decisão de redistribuir o USS Ronald Reagan foi tomada à luz da “Sucessivas provocações e ameaças norte-coreanas”, Disseram os militares de Seul.

Os EUA e a Coreia do Sul acreditam que Pyongyang está atualmente se preparando para realizar seu primeiro teste nuclear desde 2017.